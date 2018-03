Alsace, France

La grève SNCF de ce jeudi est bien suivie en Alsace et les usagers s'interrogent sur les conséquences du mouvement social inédit -deux jours de grève sur cinq- qui doit s'étaler du 3 avril au 28 juin. Pour vous aider à bien vous déplacer en Alsace, en évitant les bouchons ou en évitant tout simplement de prendre la route, suivez les conseils de France Bleu Alsace.

Covoiturer : les conseils départementaux du Haut et du Bas-Rhin ont mis sur pied un site dédié au covoiturage à travers la région. Vous pouvez chercher ou proposer un trajet. Une carte vous permet de localiser le parking relais le plus près de votre domicile ou de votre destination. Dans le Bas-Rhin, il y a plus de 70 aires et plus d'un millier de places disponibles.

On fait la route ensemble

Eviter (si possible) les bouchons : écoutez l'info trafic sur France Bleu Alsace et partager vos alertes avec les auditeurs en appelant le 03 88 25 02 02. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre la page Facebook et le compte Twitter d'Info Trafic Alsace qui relaient également en temps réel les événements sur le réseau routier alsacien.

Trouver (quand même) un moyen de transport en commun : le site Vialsace rassemble les réseaux de transports urbains, interurbains et la SNCF pour combiner un déplacement à travers l'Alsace. Vérifiez aussi sur le site de la SNCF quels trains circulent précisément.

La carte des espaces de télétravail

Télétravailler : la région Grand Est a publié une carte recensant des sites avec quelque 140 postes de travail. Ce sont des espaces de coworking, des pépinières d'entreprises. En Alsace, il y en a 15 pour le moment. Si vous trouvez un espace proche de chez vous, contactez les organisateurs : toutes les coordonnées sont sur la carte.