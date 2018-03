Franche-Comté, France

Quand le trafic des trains est perturbé, comment se rendre au travail, partir en weekend, se déplacer à travers la Franche-Comté sans trop de difficulté ? La grève du 22 mars était très bien suivie sur les rails. Celle qui commence le 3 avril, pour trois mois, contre la réforme de la SNCF pourrait l'être aussi. C'est en tout cas un mouvement inédit, avec deux jours de grève tous les cinq jours, qui demanderont à se réorganiser constamment. France Bleu Besançon vous donne des pistes.

C'est l'occasion de se lancer dans le covoiturage

Partager sa voiture pour qu'il y ait moins d'auto sur la route : ce n'est pas encore un réflexe en Franche-Comté, en particulier chez les frontaliers. Dans l'arc jurassien, plus de 90% d'entre eux sont seuls au volant dans leurs déplacements quotidiens. Il existe pourtant une centaine d'aires de covoiturage, de Saint-Hippolyte au nord jusqu'à Prémanon au sud, d'Etalans à l'ouest à La Chaux-de-Fonds à l'est, côté suisse. Elles sont répertoriées dans une carte interactive.

Sur le site covoiturage-arcjurassien.com, chaque parking est décrit en détail. - Capture d'écran

Pour le covoiturage, outre le célèbre Blablacar, il existe d'autres sites de mise en relation : roulezmalin.com propose une carte participative des aires de rencontre et son propre service de mise en relation. C'est le cas aussi de Mobigo, le site dédié aux déplacements en Bourgogne Franche-Comté. Une carte des parkings du Jura est consultable en ligne sur le site du Pays lédonien. Quant à la plateforme de covoiturage courte distance de la SNCF, Idvroom, elle propose, sous conditions, de rembourser les trajets réalisés pendant les grèves, jusqu'à fin juin.

Jongler avec les modes de transports

Les calculateurs d'itinéraires permettent de trouver les transports les plus adaptés à un itinéraire régional : c'est le cas du site Mobigo Bourgogne Franche-Comté qui, malheureusement, n'agrège pas encore tous les réseaux de transports au nord de la Franche-Comté.

Pour les déplacements sur de plus longues distances, notamment à l'occasion des ponts du mois de mai, il y a les nouveaux réseaux de bus : Flixbus dessert Dole et Besançon, Isilines passe par Besançon. comme Ouibus. Et pour comparer sans trop se fatiguer, la plateforme busradar.com permet une recherche de trajets avec différentes compagnies et différents modes de transport.

Si vous cherchez les prévisions de trafic ferroviaire, consultez Francebleu.fr et le site de la SNCF Bourgogne Franche-Comté pour les TER. Il existe aussi RailZ, une application mobile et collaborative lancée par un étudiant pour répertorier les retards de trains, les perturbations, mais aussi le confort sur telle ou telle liaison.