Moselle, France

Après un mouvement de grève déjà bien suivi à la SNCF le 22 mars, les déplacements à travers la Lorraine s'annoncent difficiles à partir du 3 avril. Les syndicats ont lancé un préavis pour un mouvement inédit de deux jours de grève sur cinq, jusqu'au 28 juin. Pour pouvoir circuler et aller travailler, il faudra imaginer des solutions : covoiturage, bus, télétravail ou applications d'optimisation des transports.

L'option covoiturage

Une première solution consiste à faire du covoiturage entre amis, entre collège ou en utilisant des plateformes dédiées. Pour trouver un point de ralliement, consultez la carte participative des aires de covoiturage, publiée sur le site roulezmalin.com. Le site du conseil départemental de Moselle propose aussi une carte des aires de covoiturage qui existent dans le département. En Moselle, une trentaine de parkings sont recensés.

Si la plateforme la plus développée, surtout pour les longs trajets est celle de blabacar, il existe de nombreuses autres plateformes. Roulezmalin.com est une plateforme nationale montée par une entreprise de Nancy, Covivo, qui ne prend pas de commission sur les trajets et garantit ne pas vendre les données des utilisateurs. Des plateformes proposent aussi du covoiturage sur distances courtes ou moyennes, à travers un département ou un territoire. Pour la Moselle, c'est la roue verte. Pour la Meurthe-et-Moselle, c'est Tedicov.fr.

La plateforme de covoiturage courte distance de la SNCF IDVROOM propose, sous conditions, de rembourser les trajets réalisés pendant les perturbations du printemps

Enfin en Moselle, après les nombreux incidents sur les lignes frontalières, le hashtag #Covoitmetzlux sur Twitter donne la possibilité aux frontaliers de s'entraider.

Jongler avec les transports en commun

S'il le faut, prenez la route bien informés, en écoutant France Bleu Lorraine Nord et en partageant vos infos au 03 87 52 13 13 et en suivant les réseaux sociaux de la radio sur Facebook et Twitter @fblorrainenord. Prenez les transports en commun bien informés : la SNCF Grand Est affiche les prévisions de trafic pendant les mouvements sociaux, mais il y a aussi RailZ, une application mobile et collaborative lancée par un étudiant pour répertorier les retards de trains, les perturbations, mais aussi le confort sur telle liaison. Le site Simplicim Lorraine permet de calculer un itinéraire à travers les réseaux de transports en commun, mais aussi la marche et la voiture.

La solution télétravail

On peut aussi travailler à distance, de chez soi ou dans des espaces partagés. La région Grand Est a publié une carte des sites de télétravail. Il y en a quelques uns en Moselle : des centres d'activités, des espaces de coworking, des pépinières d'entreprises. Si vous êtes intéressés, il faut contacter le site de votre choix. Les coordonnées sont sur la carte.

Des bus pour les longues distances et les longs week-end

Pour ceux qui se déplacent plus loin, l'option des fameux "bus Macron" est aussi à examiner. La filiale de la SNCF Ouibus, ne sera pas en grève, et les opérateurs qui desservent la Moselle comme Flixbus ou Isinlines prévoient d'ailleurs de renforcer leurs lignes durant cette période. La plateforme busradar.com permet d'ailleurs de faire la recherche de trajets avec différentes compagnies et différents modes de transport.