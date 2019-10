Grève SNCF: mardi noir annoncé dans les deux Charentes

La Rochelle, France

Sur les rails, la galère continue pour les usagers des TGV de la façade Atlantique. Avec la grève de 200 agents spécialisés du centre de maintenance de Châtillon en banlieue parisienne, plus de deux TGV sur 3 ont été annulés ce lundi. Ce sera pire ce mardi pour les deux Charentes.

A Angoulême, 72% des TGV pour Paris sont supprimés.

A Angoulême, sur les TGV directs à destination de Paris, 8 sont annulés, 2 autres sont complets, un seul est encore ouvert à la réservation ce lundi soir, celui de 07h46. 72% des TGV sont donc supprimés.

TGV supprimés entre Angoulême et Paris :

Le 6h22 supprimé

Le 6h30 supprimé

Le 7h46 ouvert à la réservation

Le 9h33 supprimé

Le 11h29 supprimé

Le 12h40 complet

Le 13h46 supprimé

Le 17h29 supprimé

Le 17h46 complet

Le 19h29 supprimé

Le 20h51 supprimé

A La Rochelle, 85% des TGV sont annulés. 6 TGV directs sur 7 sont supprimés, un seul circule, et est ouvert à la réservation ce lundi soir le 14h44.

Le 5h39 supprimé

Le 7h07 supprimé

Le 8h51 supprimé

Le 11h21 supprimé

Le 14h44 ouvert à la réservation

Le 17h02 supprimé

Le 19h51 supprimé

D'autres trains sont en place pour rallier Paris mais avec des correspondances, plus ou moins longues. La plupart sont également complets ou supprimés.

Les solutions de co-voiturage avec blablacar sont rares et sont vite pris d’assaut. L'alternative bus est parfois possible avec flixbus, mais avec des trajets passant parfois par Bordeaux. Un La Rochelle / Paris via Bordeaux était proposé ce lundi après midi au tarif de 135 euros pour mardi, avec un départ à 15 heures 05 et une arrivée un peu avant 4 heures du matin à Paris Bercy.