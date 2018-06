Niort, France

C'est la dernière séquence de mobilisation unitaire à la SNCF. Et ce mercredi matin en gare de Niort, les cheminots des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime se sont retrouvés ensemble pour manifester contre la réforme ferroviaire. Ils étaient une centaine.

Les manifestants ont fait du bruit devant la permanence de Guillaume Chiche, députée LREM des Deux-Sèvres © Radio France - Noémie Guillotin

"On ne va rien lâcher"

Au son de gros pétards, de klaxons et de sifflets, les manifestants ont rallié la permanence du député LREM Guillaume Chiche. Même si la réforme a été votée par le Parlement et doit être promulguée ce mercredi par le président Emmanuel Macron, les cheminots mobilisés se disent déterminés. " On ne va rien lâcher. Il reste 80% de la réforme ferroviaire à travailler, il y a notamment toutes les nouvelles conventions collectives à écrire", insiste Thierry Clisson, secrétaire CGT cheminots à Niort.

Au niveau national , la CGT cheminots et Sud rail ont d'ores et déjà appelé à la grève pour les 6 et 7 juillet, premier gros week-ends de départs en vacances. En revanche, ni l'Unsa, ni la CFDT ne feront grève cet été.