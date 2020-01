Grève SNCF : nette amélioration du trafic en Normandie lundi 13 janvier, 9 trains sur 10

La grève contre la réforme des retraites se poursuit avec de nouvelles journées de mobilisations prévues les 14 et 16 janvier. Un mouvement qui perturbe de moins en moins le trafic ferroviaire. La SNCF indique que 9 trains sur 10 devraient rouler en Normandie lundi 13 janvier.

Normandie, France

La direction de la SNCF prévoit une amélioration significative du trafic lundi 13 janvier, au 40e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 90 % des voyages devraient être assurés en Normandie, une nette augmentation par rapport à la semaine précédente. Lundi 6 janvier, la SNCF prévoyait 6 trains sur 10 dans la région.

Les prévisions en Normandie

Paris-Rouen-Le Havre : 7 allers-retours et un Le Havre-Rouen-Paris supplémentaire

Paris-Rouen : 12 allers-retours et un Rouen-Paris supplémentaire

Le Havre-Rouen : 6 allers-retours

Rouen-Dieppe : 15 trajets

Dieppe-Rouen : 13 trajets

Rouen-Caen : 6 allers-retours et 2 Caen-Rouen supplémentaires

Paris-Caen-Cherbourg : 4 allers-retours et 2 Cherbourg-Caen-Paris supplémentaires

Paris-Caen : 6 allers-retours et 2 Caen-Paris supplémentaires

Caen-Cherbourg : 9 trajets

Paris-Granville : 4 allers-retours et 2 Granville-Paris supplémentaires

Caen-Granville : 5 allers-retours

Trouville/Deauville-Paris : 3 allers-retours

Trouville/Deauville-Lisieux : 7 allers-retours

Caen-Le Mans : 2 allers-retours

La SNCF met en place 11 cars de substitution, ainsi que 66 cars réguliers sur les axes normands.Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).