Grève SNCF : pas de réquisition possible, le ministre des Transports répond à Christian Estrosi

Pour mettre fin à une grève qu'il juge "injustifiable" et "inacceptable", le maire de Nice Chrisian Estrosi avait demandé mercredi que le gouvernement réquisitionne les personnels grévistes. Invité de franceinfo ce jeudi, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a écarté cette idée : "Il ne faut pas vendre des illusions (…) La Constitution protège le droit de grève et la réquisition ne serait pas possible aujourd'hui légalement", a-t-il expliqué.

