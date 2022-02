Grève SNCF : pas de TGV en Nouvelle-Aquitaine vendredi matin, le trafic des TER très perturbé

La circulation des TGV et des TER sera fortement perturbée dans toute la Nouvelle-Aquitaine à partir de 20h30 jeudi et toute la journée de vendredi, en raison d'un mouvement social des aiguilleurs. Vendredi matin, il n'y aura aucun train au départ de Bordeaux, des deux Charentes, et du Poitou.