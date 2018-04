C'est reparti pour deux jours de grève à la SNCF. Après une première vague très suivie mardi et mercredi dernier, le trafic des trains s'annonce de nouveau très perturbé en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs ces dimanche 8 et lundi 9 avril. Les syndicats ont appelé à deux nouvelles journées de grève perlée pour s'opposer à la réforme de l'entreprise. Le préavis court de ce samedi 19h à mardi matin, 8h.

Au niveau national, la direction de la SNCF promet un TGV sur cinq, un TER et un Transilien sur trois dimanche.

Grève SNCF : est-ce que mon train circule ?

Les prévisions complètes et détaillées sont dévoilées samedi.

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés en raison de la grève (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").

Calendrier des jours de grève SNCF

La grève "perlée" annoncée devrait durer jusqu'au 28 juin. Un mouvement par épisodes de deux jours de grève sur cinq. Voici le calendrier des jours de grève des cheminots.