Le conflit se poursuit à la SNCF. Les cheminots sont à nouveau appelés à faire grève les vendredi 13 avril et samedi 14 avril pour s'opposer à la réforme du ferroviaire. Il s'agit des 5e et 6e jours de la grève perlée annoncée par les syndicats. Le préavis court de ce jeudi 19h à dimanche matin, 8h. Au niveau national, la direction de la SNCF indique ce jeudi que 38% des cheminots seront en grève vendredi. Un TGV sur trois, un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un Intercité sur cinq circuleront.

Grève SNCF : est-ce que mon train circule ?

TER Nouvelle-Aquitaine : vous trouverez le détail des trains qui circulent, ligne par ligne, sur le site internet TER Nouvelle-Aquitaine.

TGV et Intercités : vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'email de confirmation.

Ouigo : consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre Ouigo est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

Échanges, remboursements et covoiturages

La SNCF promet de rembourser "intégralement" ou d'échanger gratuitement les billets non utilisés (même ceux portant la mention "non échangeable et non remboursable").

Le calendrier des jours de grève SNCF

La grève "perlée" annoncée devrait durer jusqu'au 28 juin. Un mouvement par épisodes de deux jours de grève sur cinq. Voici le calendrier des jours de grève des cheminots.