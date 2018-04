Île-de-France, France

Nouvelle journée de mobilisation des cheminots contre la réforme du rail. Les syndicats appellent à nouveau à la grève pour ce lundi 9 avril. D'après les prévisions publiées aujourd'hui par la SNCF, le trafic sera fortement perturbé. Le taux de déclaration de grévistes pour demain lundi est de 43%. C'est plus élevé que ce dimanche (35%), mais moins que les deux premiers jours de mobilisation, mardi et mercredi (48%).

Grève #SNCF demain lundi : 1 transilien sur 3, 1 TER sur 3, 1 TGV sur 5, 1 Intercité sur 6 en moyenne en circulation annonce la #SNCF — France Bleu Paris (@francebleuParis) April 8, 2018

Moins de grévistes mais un mouvement toujours fort

En moyenne, comme ce dimanche, un transilien sur trois et un TER sur trois devraient circuler contre un sur cinq mardi et mercredi derniers. Du côté des RER, la circulation sera perturbée avec sur la ligne A 1 train sur 2, sur la ligne B et E 1 train sur 3, la ligne C 1 train sur 5 et la ligne D 1 train sur 4.

