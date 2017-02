Grève SNCF : prévisions du jeudi 02 février

La grève de la SNCF va entraîner des perturbations sur le trafic des TER en Franche Comté. Préparez-vous, cela va durer jusqu'à vendredi matin, 8h.

Quelques perturbations aujourd'hui sur le trafic des TER Franche Comté en raison du mouvement de grève national qui a débuté hier soir à l'appel de la CGT.

Comptez 3 trains sur 4 sur le Dijon/Besançon/Belfort, 2 sur 3 entre Besançon et la Chaux de Fond et sur le Besançon/Lyon, 1 sur 2 entre Dole et St Claude et 2 sur 5 seulement entre Dole et Pontarlier.

Les trains circulent normalement sur les grandes lignes.

La CGT appelle donc les agents à la grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail du service rendu aux usagers et les suppressions d'emplois. Les cheminots protestent contre les fermetures de guichets comme à Saint-Vit ou Baume-les-Dames. Mais aussi les restructuration et le gel des salaires.

La grève doit se terminer vendredi matin à 8h.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site en cliquant ici ==> sncf.com

Une assemblée générale est prévue à 10h jeudi matin, en gare de Besançon pour décider des suites à donner au mouvement.