Grève SNCF : prévisions, remboursements, transports alternatifs... tout savoir sur les perturbations de Noël

Un train sur trois ne circulera pas le week-end de Noël. La CGT et Sud-Rail maintiennent leur préavis de grève des contrôleurs du vendredi 23 au lundi 26 décembre, tout en n'appelant pas à faire grève. De son côté, la direction de la SNCF annonce rembourser à 200% les trajets annulés. Sous quelles modalités ? Quelles solutions se présentent aux voyageurs sans train pour Noël ? France Bleu fait le point.

Combien de trains en circulation ?

2 TGV sur 3 devraient circuler ce vendredi sur les axes Atlantique et Méditerranée , et 1 train sur 2 sur l'axe Nord. 3 Ouigo sur 4 sont maintenus. Les Intercités devraient avoir des conditions de trafic normales. Le détail pour samedi et dimanche n'a pas encore été communiqué, mais le plan de transport sera à peu près le même que vendredi, "avec un scénario légèrement dégradé", a annoncé Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités. Environ 200.000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager, sur 800.000 prévues dans les trains ce weekend.

La direction de la SNCF a annoncé mardi que le trafic serait assuré pour deux trains sur trois lors du week-end de Noël. © Visactu - -

Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur train. Ils sont encouragés à avancer leur départ si possible, 120.000 places étant encore disponibles mercredi et jeudi, et peuvent échanger gratuitement leurs billets, même en ligne selon la SNCF, ou se faire rembourser.

Comment se faire rembourser son billet ?

"Pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont le train sera annulé, c'est 200% de remboursement", assurait ce mercredi le PDG de SNCFVoyageurs Christophe Fanichet sur franceinfo. Ce mercredi après-midi, le groupe va même plus loin et annonce rembourser 300% du prix du billet.

200% du prix du billet sous forme de bon d'achat, en plus du remboursement

Ce remboursement sera mixte. Pour le billet, soit il sera échangeable sans frais même si le nouveau billet est plus cher. Soit, il sera remboursé intégralement sous forme d'argent.

Mais la SNCF va plus loin en proposant un bon d'achat en plus du billet, à hauteur de 200% du prix du trajet initial. Par exemple, si un voyageur achète un billet de train à 100 euros et que ce train est annulé, il y a deux possibilités. Soit ce voyageur reçoit 100 euros ; soit il peut échanger son billet pour un autre train, même plus cher. Cet échange se fera sans frais. Et ensuite, dans tous les cas, ce voyageur touchera 200 euros en plus, en bon d'achat.

Ce bon d'achat sera valable un an. "Vous serez directement recontacté par mail dans les prochains jours concernant le remboursement supplémentaire en bon d’achat digital", explique la SNCF à un usager sur Twitter.

Les billets concernés par le remboursement

C’était une crainte des voyageurs qui ont effectué leur demande de remboursement dès mardi, avant l’annonce du PDG de SNCF Voyageurs sur les 200% de remboursement en bon d'achat. Mais ce dispositif exceptionnel de dédommagement à "200 %" est bien rétroactif. La SNCF invite ces usagers prévoyants à contacter le service clients.

Les Ouigo, les trains à bas prix de la SNCF, sont également remboursés en cas de suppression, mais seulement à 100% du prix du billet. Il se fera sous trois jours, sous forme de bon d'achat envoyé par mail, ce dernier pourra ensuite être recrédité sur la carte bleue avec laquelle a été effectué l'achat. Exceptionnellement, l'échange sera possible, et gratuit, pour les Ouigo ce week-end.

Faire sa demande avant ce week-end

Tous les voyageurs peuvent se faire rembourser leur billet, ou le faire échanger sans frais sur un autre trajet du week-end. Le remboursement se fait ensuite soit sur le site Internet de la SNCF , en boutique ou en gare grâce à votre numéro de dossier ou encore par téléphone au 3635. Attention, il faut faire sa demande avant l’horaire initial de départ du train. À défaut, elle ne pourra être prise en compte.

Si vous aviez pris un aller-retour et que seul un des trains est supprimé, il faudra attendre que le retour soit effectué afin d’effectuer la demande de remboursement. Il est toutefois possible d'anticiper en appelant le service client au 3635.

Bus, covoiturages... quelles solutions de secours ?

Le week-end reste majoritairement vert sur les routes selon Bison Futé

Si vous avez décidé de prendre votre voiture, vous devriez éviter les embouteillages si vous contournez l'Île-de-France. Bison Futé maintient les journées de vendredi, samedi et dimanche en vert dans les deux-sens. Sauf la région parisienne, classée rouge dès vendredi.

Les trajets en covoiturage pris d'assaut

Depuis l'annonce de la grève à la SNCF, le site de covoiturage BlaBlaCar a enregistré "deux fois plus de réservations par rapport à la semaine précédente", assure son porte-parole, Nicolas Michaux, ce mardi sur franceinfo. "On s'attend à avoir un week-end record", poursuit-il. Selon lui, l'application constate, en temps réel, "qu'il y a des conducteurs, des conductrices qui partagent de plus en plus de places" sur toute la France. Le principal site de mise en relation a déjà augmenté de 43 % ses places disponibles.

Les bus

Des compagnies telles que FlixBus ou Ouibus proposent encore des trajets disponibles à la réservation. Mais grève et fêtes obligent, les places dans les bus se font de plus en plus rares et de plus en plus chères. D'après le porte-parole de Flixbus, les réservations connaissent une hausse de 25% depuis mardi avec des tarifs dépassant souvent les 100 euros pour un Paris-Marseille, par exemple. La rapidité est de mise si vous voulez arriver à temps.

Un train pour les enfants non-accompagnés

Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités, a annoncé mercredi 21 décembre, sur BFMTV , qu'un TGV "spécial enfants" serait acheminé par la compagnie ferroviaire pour le week-end de Noël. Ce dernier circulera du nord vers le sud et "permettra à au moins 450 enfants de pouvoir rejoindre leur famille pour Noël" , a-t-il précisé. L'objectif affiché par la compagnie est de transporter tous les enfants qui étaient prévus dans le cadre de Junior & Cie.

Une grève qui excède des voyageurs aux politiques

"À Noël, on ne fait pas grève", a tempêté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "Je ne remets en cause évidemment ni le droit de grève ni le droit de salariés de manifester ou de se mobiliser mais franchement, est-ce que c'est indispensable de le faire un week-end de Noël ? La réponse est non", a estimé le ministre ce mercredi matin sur France Inter.

Sur les réseaux sociaux et dans les gares, les usagers témoignent de leur colère, et de leur inquiétude face à la perspective de ne pas pouvoir retrouver leurs proches pour Noël. "Je comprends les revendications mais faire grève pendant les fêtes... Pour les enfants, les familles, c'est un peu difficile", lâche une voyageuse à l'AFP*"un petit peu énervée"*, venue gare de Lyon se faire rembourser son billet pour Toulouse. Devant la boutique gare de Lyon mercredi matin, certains ne dissimulaient pas leur agacement. "Privilégiés", "ça arrive tous les trois mois", s'énerve un homme qui se demande comment il rentrera chez lui avec femme et enfants.