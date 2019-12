Grève SNCF : quatre trains sur dix en circulation ce lundi 30 décembre en Normandie

Normandie, France

Trafic toujours très perturbé à la SNCF alors que la mobilisation contre la réforme des retraites en est à son 26e jour. En Normandie, le groupe ferroviaire table sur quatre trains sur dix en moyenne.

Les prévisions du lundi 30 décembre

Selon la SNCF, sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg, comptez :

4 allers/retours Cherbourg-Caen-Paris

4 trains Caen-Paris

6 trains Paris-Caen

Sur l'axe Paris-Granville :

1 aller-retour entre la capitale et la Monaco du Nord

Sur l'axe Paris-Trouville/Deauville :

3 trains Paris-Trouville/Deauville

3 trains Trouville/Deauville-Paris

Sur l'axe Caen-Granville-Rennes :

7 trains Caen-Lison

8 Lison-Caen

Sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre :

5 allers/retours Paris-Rouen-Le Havre

9 allers/retours Rouen-Paris

Sur l'axe Rouen-Dieppe :

8 allers/retours Rouen-Dieppe

Des dessertes routières sont aussi assurées par 31 cars de substitution et 63 cars réguliers sur les axes normands, dont :

2 allers-retours Argentan-Flers

2 allers-retours Trouville-Dives

1 aller-retour Granville-Rennes

2 trains Surdon-Alençon

3 Alençon-Sudron

Aucune circulation sur la ligne Rouen-Amiens-Lille, ni sur la liaison TGV Le Havre-Marseille.

Les horaires de trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).