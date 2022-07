Grève SNCF : quelles prévisions de trafic dans les Hauts-de-France ?

Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève ce mercredi 6 juillet pour demander des mesures de rattrapage pour les salaires des cheminots, touchés, eux aussi par l'inflation. Ce mouvement social, à la veille des grandes vacances va perturber le trafic. Sur le réseau des Trains Express Régionaux, la SNCF prévoit en moyenne la circulation de deux trains sur cinq en France.

Un TER sur trois dans les Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, la compagnie prévoit la circulation d'un TER sur trois en moyenne, mais certaines lignes seront plus touchées que d'autres voire complètement fermées : Lille-Lens, Lille-Béthune, Dunkerque-Hazebrouck, Hazebrouck-Béthune-Lens-Arras, Dunkerque-Calais, Étaples-Le Touquet-St-Pol-Béthune et Laon-Hirson. Les TER Paris/Maubeuge-Cambrai ne circuleront pas. "Les horaires des trains seront disponibles dès ce mardi 17 heures", précise la SNCF. Les voyageurs TGV concernés par l’annulation de leur train ont été contactés par mail ou SMS afin d’être placés sur un autre train autant que possible ou d’être remboursés sans frais.

Dans les Hauts-de-France, le trafic des TER GV sera aussi touché avec la circulation d'un train sur quatre. Le trafic Inoui sera aussi perturbé sur l'axe nord avec trois trains sur quatre qui seront en service (service normal sur TGV INOUI Paris-Lille. Pas de circulation sur TGV INOUI Paris-Arras et au-delà). "Les voyageurs TGV concernés par l’annulation de leur train ont été contactés par mail ou SMS afin d’être placés sur un autre train autant que possible ou d’être remboursés sans frais", précise la SNCF.

La SNCF "recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce mercredi, et de privilégier le télétravail." Pour celles et ceux "qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement", la compagnie recommande vivement "de vérifier les horaires des trains avant de se rendre en gare."