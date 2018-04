Le grand mouvement de mobilisation des cheminots débute ce lundi à 19h. La direction de la SNCF prévoit un "trafic quasi normal lundi soir", mais "très perturbé" mardi et mercredi.

Conséquence : les réservations sur les plateformes de covoiturage et de bus explosent. Pour les 3 et 4 avril, Isilines, filiale du groupe Transdev, a enregistré trois fois plus de réservations qu'en temps normal, "sur l'ensemble des lignes, tant pour les courtes distances que les Paris-Lyon ou Paris-Marseille", selon le directeur général, Hugo Roncal. Cela représente "plusieurs dizaines de milliers de passagers en plus".

à lire Grève à la SNCF : un trafic très perturbé dès mardi

Des compagnies de bus saturées

Même constat chez le concurrent FlixBus. Les réservations ont bondi de 60% pour mardi, premier jour de grève. La compagnie a prévu de mettre"50 cars supplémentaires" en circulation, 300 au total, mais elle reconnaît que cela va être "compliqué" de réserver des places à la dernière minute. D'après Raphaël Daniel, porte-parole de Flixbus, il ne reste que "quelques places" à partir "de mercredi ou jeudi".

Trop de passagers, pas assez de conducteurs

Même ruée sur les plateformes de covoiturage. Par rapport à une semaine normale, deux fois plus de personnes se sont inscrites sur la plateforme BlaBlaCar ces derniers jours, essentiellement des passagers. Selon les trajets, trouver une place dans une voiture relève donc du parcours du combattant. Pour aller de Strasbourg à Paris mardi par exemple, 45 trajets sur 50 affichent complets.

Pour encourager les conducteurs à proposer des places, les sites spécialisés comme BlaBlaLines, IDVroom, Vianavigo ont prévu des compensations financières comme des bons cadeaux sur un plein d'essence ou le remboursement des indemnités kilométriques. Cela concerne uniquement les trajets domicile-travail de 80km maximum.

Les sites de coworking répertoriés sur Internet

Pour encourager le télétravail, des collectivités ont donc répertorié les espaces de coworking disponibles. La carte des 600 bureaux partagés d’Île-de-France, par exemple, est en ligne sur le site de la région.