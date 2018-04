C'est ce dimanche soir que la SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour mardi, première journée de grève des cheminots. Et seulement 1 train sur 4 circulera dans l'Yonne pour aller à Paris et revenir de la capitale.

Auxerre, France

Si vous avez prévu de grimper dans un train, mardi, dans l'Yonne, pour gagner Dijon et surtout Paris, vous risquez de galérer.

Après l'annonce du mouvement des cheminots, premier épisode de la "grève perlée" (deux jours de grève/trois jours de travail) votée par trois syndicats (CGT UNSA et CFDT), et l'appel à la grève illimitée de SUD RAIL, les prévisions de trafic de la SNCF sont tombées ce dimanche soir.

Si vous faites partie des plus de 10 000 icaunais à rejoindre la capitale chaque jour, il va falloir vous organiser, si ce n'est déjà fait. Car un seul train sur quatre circulera, ce mardi, dans l'Yonne.

Quatre trains circuleront entre Laroche Migennes et Paris, ce mardi 3 avril: Départs à 4H50*, 6H09 et 6H50* et 16H59.

Paris-Laroche-Migennes: 4 trains seulement: 6H46*, 8H46* puis 18H13* et 19H46* au départ de la Gare de Lyon à Paris.

Direction Dijon, depuis Laroche Migennes: Départs à 5H56 et 17H59.

* Ces trains sont des omnibus: ils s'arrêtent dans de nombreuses gares icaunaises, suivant leur sans de circulation: (Villeneuve la Guyard, Champigny sur Yonne, Pont sur Yonne, Sens, Etigny, Villeneuve sur Yonne, St Julien du Sault et Joigny) et mettent plus de deux heures entre Paris et Laroche Migennes.

Les lignes de chemin de fer seront peu fréquentées ce mardi © Maxppp - FLORENT MOREAU

Pour tout savoir sur la circulation des trains dans l'Yonne, ce mardi 3 avril: https://cdn\.ter\.sncf\.com/medias/PDF/bourgogne\_franche\_comte/Info\_Trafic\_DL\_BOURGOGNE\_NORD\_mouvement\_social\_MARDI\_3\_AVRIL\_2018\_V1\_tcm74\-124214\_tcm74\-182656\.pdf

Des bus sont sont mis en place par la SNCF sur la Ligne Laroche-Auxerre-Morvan.

Pendant la durée de ce mouvement de grève, la SNCF, qui conseille de reporter si possible votre voyage, s'engage à donner chaque jour à 17 heures le trafic pour le lendemain.

Pour savoir si votre train circule, la SNCF vous recommande de consulter son application (SNCF).