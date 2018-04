Saint-Étienne, France

La grève des cheminots débute ce lundi 2 avril à 19 heures, mais pour ce qui concerne les usagers de la Loire, c'est la journée de mardi qui risque d'être très compliquée. Un TGV sur huit et un TER sur cinq seulement sont maintenus à l'échelle nationale.

La ligne hors Ile de France la plus empruntée du pays entre Saint-Étienne et Lyon va être très chargée avec seulement cinq départs de Saint-Étienne.

5 départs de Saint-Étienne Chateaucreux. - Document SNCF

Quatre départs de TGV de Lyon vers Paris

Du coté des TGV aussi il faudra faire très attention puisque la SNCF annonce 1 TGV sur 10 dans ce qu'elle appelle l'axe Sud Est, autrement dit les villes liées à Lyon. Seulement trois allers retours sont prévus entre Lyon et Paris. On compte quatre départs, aux alentours de 6h30, 13h, 17h et 19h. Par ailleurs, il n'y aura que deux allers retours entre Lyon et Marseille et deux entre Lyon et Montpellier. Pour ce qui est des liaisons courtes entre Saint-Étienne et Le Puy, Saint-Étienne et Roanne et Saint-Étienne et Montbrison, la SNCF déploie des autocars, ce qui devrait permettre d'avoir un impact moins important de ce mouvement de grève.