Grève SNCF : six trains supprimés au départ de La Rochelle

Il y aura finalement huit TGV Atlantique sur 10 en circulation, le samedi 23 octobre, des suites de la grève des cheminots. Les TGV Atlantique comprennent les TGV INOUI et les OUIGO. La SNCF est revenue sur ses annonces de jeudi : elle prévoyait alors un train sur trois tout le weekend. Mais le dimanche la circulation sera moindre : à La Rochelle, plusieurs trains sont supprimés le 24 octobre.

En Charente-Maritime, la circulation sera peu perturbée le samedi. Pour les TGV Atlantique au départ de La Rochelle et en direction de Paris, aucun train n'est pour l'instant supprimé, à la date du 22 octobre.

Attention cependant, ce n'est pas le cas dimanche. Il y aura seulement deux trains sur trois maintenus. Au départ de La Rochelle et en direction de Paris, six TGV sont déjà supprimés. Dont ceux de 7h40, de 17h14 et de 20h08.

Les voyageurs seront prévenus par la SNCF, qui s'engage à rembourser sans frais les billets de trains.