Grève SNCF : toutes les prévisions de trafic en Moselle

Par Cédric Lang-Roth , France Bleu Lorraine Nord

Comme dans toute la France, le trafic des trains va être très perturbé, ce mardi et ce mercredi, en Moselle : un TER et deux TGV sur dix annoncés. La SNCF recommande si possible de différer son voyage ou d'utiliser un autre moyen de transport. Retrouvez toutes les prévisions de trafic.