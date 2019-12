Grève SNCF : trafic des trains toujours très perturbé en Lorraine pour ce lundi 30 décembre

Pour ce 26ème jour de grève à la SNCF, tablez, une nouvelle fois, sur un trafic très perturbé. Le nombre de trains en circulation reste ce lundi, globalement, le même que ces derniers jours. A noter une nette amélioration du trafic des TER entre Nancy et Lunéville.

Comptez, pour ce lundi 30 décembre, quatre allers et cinq retours en TGV entre Nancy et Paris

Lorraine, France

Pour ce lundi 30 décembre, le trafic des trains en Lorraine tourne toujours au ralenti. Quatre allers et cinq retours sont assurés en TGV entre Nancy et Paris. Sans oublier un aller-retour Nancy-Paris et Lorraine TGV Paris, en Ouigo.

Comptez également quatre allers-retours en TGV entre Metz et Paris (ainsi que deux retours supplémentaires Paris-Metz).

En ce qui concerne les trains régionaux passant par le sud-lorrain :

68 TER sur 149 entre Nancy Metz et Luxembourg

Nancy - Lunéville : 16 allers et 18 retours

Nancy - Bar-le-Duc : 3 allers-retours

Nancy - Saint-Dié : 4 allers-retours

Nancy - Pont-Saint-Vincent : 4 allers-retours

Nancy - Épinal - Remiremont : 4 allers-retours

Nancy - Strasbourg : 4 allers et 5 retours

Enfin, pour les trains régionaux en Moselle et en Alsace :

Longwy - Rondange - Luxembourg : service normal avec 30 trains (il n'y en avait aucun ce dimanche).

Metz - Rémilly - Forbach : 6 allers-retours

Metz - Strasbourg : 2 allers-retours

Sarreguemines - Strasbourg : 4 allers-retours

Il n'y a aucun TER en circulation ce lundi sur les autres lignes régionales en Lorraine. Pour trouver les horaires dans le détail, rendez-vous sur le site des TER Grand-Est.