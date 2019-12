Pour les 28e et 29e jours de grève à la SNCF contre la réforme des retraites, le trafic des trains s'annonce encore très perturbé en Dordogne les mercredi 1er et jeudi 2 janvier.

Grève SNCF : trafic toujours très perturbé les 1er et 2 janvier en Dordogne

Dordogne, France

Le trafic des trains est de nouveau très perturbé pour la nouvelle année en Dordogne. Ces mercredi 1er et jeudi 2 janvier sont les 28 et 29 ème jours de mobilisation contre la réforme des retraites.

2 TER sur 10 le mercredi 1er janvier

En ce premier jour de l'année 2020, seuls 2 TER sur 10 circulent en Nouvelle-Aquitaine, complétés par 30 autocars, selon la SNCF. Sur la ligne Périgueux-Bordeaux, 1 seul aller-retour est assuré, tout comme sur la ligne Sarlat-Bordeaux. Entre Limoges et Périgueux, 3 allers-retour et 1 aller circulent. Enfin, entre Périgueux et Agen, aucune liaison n'est assurée ce mercredi 1er janvier.

4 TER sur 10 le jeudi 2 janvier

Ce jeudi 2 janvier, la situation s'améliore un peu sur les rails, avec 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine, complétés par 97 autocars. Sur la ligne Périgueux-Bordeaux, 5 allers-retour sont assurés. Un seul entre Sarlat et Bordeaux. Entre Limoges et Périgueux, 2 allers-retour circulent. Enfin, entre Périgueux et Agen, une seule liaison est assurée en bus.

Les prévisions trafic jusqu'au dimanche 5 janvier

Sur son site internet, la SNCF publie des documents PDF pour certaines lignes de TER, du lundi au dimanche chaque semaine. Vérifiez cependant qu'ils n'ont pas été mis à jour dans la semaine.