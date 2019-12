Grève SNCF : trafic très perturbé en Dordogne ce lundi 16 décembre

Dordogne, France

Le trafic est encore perturbé dans les gares de Dordogne ce lundi 16 décembre, 12ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF. La majorité des trains est remplacée par des bus de substitution.

Cliquez ici pour suivre le trafic en temps réel à la gare de Périgueux

Sur la ligne Périgueux<>Bordeaux, seuls 2 allers-retour devraient circuler ce lundi : au départ de Périgueux, celui de 7h39, puis celui de 19h25. D'autres trajets seront assurés par des bus de substitution. Sur les autres lignes TER du département, 1 aller-retour est prévu entre Sarlat et Bordeaux. Aucun autre train ne devrait circuler, et certains seront remplacés par des bus. Côté TGV, 5 allers-retour sont prévus entre Bordeaux et Paris. La SNCF rappelle que les voyageurs qui possèdent un billet de TER peuvent être intégralement remboursés quelque soit le type de billet (papier ou électronique).

Le détail de la ligne Périgueux<>Bordeaux

Le détail de la ligne Limoges-Périgueux-Bordeaux

Le détail de la ligne Agen-Périgueux-Sarlat