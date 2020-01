Grève SNCF : un trafic quasi normal pour le lundi 20 janvier

Le retour à la normale se confirme sur l'ensemble du réseau national, annonce la SNCF pour ce lundi (20 janvier). Après 46 jours de grève contre la réforme des retraites, l'amélioration progressive se vérifie sur les TGV, les TER, les Intercités et les Transiliens. La circulation sera également nettement meilleure à la RATP : huit lignes de métro et le RER A vont rouler normalement (le détail plus bas dans cet article).

Trafic quasi-normal pour les TGV

Trafic TGV quasi normal

Axe Est : trafic normal

Axe Atlantique : normal

Axe Nord : trafic normal

Axe Sud-Est : normal

Intersecteurs : quasi-normal

Ouigo : trafic normal

Trafic international "très peu perturbé"

Eurostar : trafic normal

Thalys : trafic normal

Lyria (liaison France – Suisse) : quasi-normal

TGV INOUI vers l’Italie : trafic normal

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : normal

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 9 trains sur 10

Trafic quasi-normal pour les TER

La SNCF conseille toutefois de consulter les prévisions de trafic région par région sur les sites TER et via l'application Assistant personnel.

Le détail du trafic des trains express régionaux. - SNCF

Les Intercités : huit trains sur dix

Pas de circulation de nuit pour les trains Intercités. En journée, ce lundi, huit trains sur dix circuleront en moyenne. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : quasi-normal

Paris – Limoges – Toulouse : quasi-normal

Bordeaux – Marseille : 60% du trafic assuré

Clermont-Ferrand – Béziers : limités à Neussargues

Nantes – Bordeaux : 2 allers-retours sur 3 assurés

Nantes – Tours – Lyon : service normal

Toulouse – Hendaye : service normal

Huit trains sur dix en Île-de-France

La situation étant variable selon les lignes, Transilien recommande à ses clients de bien anticiper leurs déplacements et de consulter l’Assistant SNCF, le site transilien.com ou les panneaux d’affichage en gare.

Le trafic des Transiliens, le 20 janvier. - SNCF

RATP : huit lignes de métro et le RER A fonctionnent normalement

Comme on pouvait s'y attendre, l'amélioration est sensible aussi à la RATP, ce lundi. Après 45 jours de grève, l'Unsa-RATP a annoncé samedi qu'elle suspendait le mouvement sur une majorité de lignes, pour poursuivre la lutte contre la réforme des retraites sous une autre forme. Mais une nouvelle journée de mobilisation est prévue vendredi 24 janvier.

Huit lignes de métro fonctionneront normalement lundi, ainsi que le RER A, selon les prévisions de la RATP.