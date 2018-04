En Pays de la Loire très peu de trains ont circulé mardi, premier jour de la grève SCNF. Mercredi on prévoit 1 TER sur 5 et 1 TGV sur 7 en moyenne. De nombreux clients de la SNCF ont opté pour d'autres moyens de transport pendant la grève.

Je ne regrette pas du tout mon choix. Je n'ai payé que huit euros

Le covoiturage ou les voitures de location sont une solution, tout comme les car lowcost Flixbus, Ouibus ou Isiline, pris d'assaut. Mercredi par exemple, trois des quatre trajets Flixbus de la journée entre Paris et Nantes sont complets.

Mercredi il ne restait plus qu'un trajet Flixbus Paris-Nantes de disponible. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Certains clients, qui découvrent ce service, sont très satisfaits. C'est le cas de Véronique, qui a fait Nantes-Angers avec Isilines : "Je ne regrette pas du tout mon choix ! Les cars sont très confortables et je n'ai payé que huit euros." Même sentiment pour Évelyne et sa mère, qui ont elles fait Nantes-Bordeaux en Ouibus. "On a trouvé ces offres en cherchant sur internet. C'est génial, confortable et pas cher." Elles assurent reprendre le car pour partir en vacances, même sans la grève.

Cependant pour les personnes qui travaillent, ça n'est pas le même enthousiasme. Les trajets en bus sont longs et ne correspondent pas forcément aux horaires de travail, impossible donc pour eux d’imaginer cette solution.