Grève SNCF : une nette amélioration du trafic les 18 et 19 janvier en Centre-Val de Loire

Châteauroux, France

Depuis plusieurs jours, la circulation des trains sur le réseau SNCF en région Centre-Val de Loire était de moins en moins perturbée. Une tendance qui se confirme pour ce week-end du samedi 18 et du dimanche 19 janvier. La compagnie ferroviaire a publié ses prévisions de trafic.

Trafic le samedi 18 janvier

La circulation est normale sur de nombreuses lignes de notre région.

Tours <> Loches

Tours <> Blois-Chambord Tours <> Orléans

Tours <> Chinon

Tours <> Saumur <> Angers <> Nantes

Tours <> Château du Loir <> Le Mans

Tours <> Vendôme <> Châteaudun <> Paris

D'autres lignes ont un service adapté, avec au moins 50% des trains en circulation.

Paris <> Les Aubrais <> Orléans

Paris <> Les Aubrais <> Vierzon <> Bourges

Paris <> Les Aubrais <> Blois Chambord <> Tours

Orléans <> Salbris <> Vierzon <> Bourges <> Nevers

Par ailleurs, comptez 7 allers-retours entre Châteauroux et Paris ; 2 allers-retours entre Bourges et Lyon et un service quasi-normal sur le réseau TGV.

Trafic le dimanche 19 janvier

La journée de dimanche 19 janvier est quasiment identique à celle de samedi, selon les prévisions de la SNCF.

La circulation est normale sur de nombreuses lignes de notre région.

Tours <> Loches

Tours <> Chinon

Tours <> Château du Loir <> Le Mans

Tours <> Vendôme <> Châteaudun <> Paris

D'autres lignes ont un service adapté, avec au moins 50% des trains en circulation.

Paris <> Les Aubrais <> Orléans

Paris <> Les Aubrais <> Vierzon <> Bourges

Paris <> Les Aubrais <> Blois Chambord <> Tours

Orléans <> Salbris <> Vierzon <> Bourges <> Nevers

Par ailleurs, comptez 7 allers-retours entre Châteauroux et Paris ; 1 aller-retour entre Bourges et Lyon et un service normal sur le réseau TGV.