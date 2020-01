Grève SNCF : voici le trafic de ce jeudi en Occitanie

Toulouse, France

Les prévisions de trafic à la SNCF restent les mêmes qu'hier ce jeudi en Occitanie. Nouvelle journée de mobilisations contre la réforme des retraites.

Comptez ce jeudi :

7 TGV sur 10

7 TER sur 10

1 Intercités sur 2

Des perturbations chez Tisséo

Le réseau tram et bus du réseau Tisséo est perturbé ce jeudi à Toulouse. À partir de 9h30, la navette aéroport et les lignes L1 L7 L8 L9, 13, 14, 15, 23, 29,39, 44,45,63, 66,70 sont déviées. La navette centre-ville et la ligne 31 sont suspendues.

Les lignes de métro A et B fonctionnent normalement.