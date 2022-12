Grève SNCF : votre train est annulé, quelles solutions alternatives ?

Vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de recevoir un message vous indiquant que votre train a été supprimé pour ce week-end de Noël. En raison de la grève d'une partie de ses contrôleurs, la SNCF ne prévoit que 2 trains sur 3 dans toute la France. Voici les solutions alternatives pour tenter de rejoindre votre lieu de vacances.

Un autre train

Même si l'immense majorité des TGV sont complets pendant ce week-end, il est encore possible de prendre le train. Selon la plateforme de réservation de billet Kombo, seulement 43% des TER sont complets ce week-end. En empruntant ces trains, certes plus longs mais souvent moins chers, et en faisant des changements, vous pourriez parvenir à destination. Attention, pour cela il faut se rendre sur l'application SNCF Connect, et sélectionner les TER un par un.

Le covoiturage

Réflexe pratique en cas de suppression des trains, le covoiturage a été pris d'assaut cette semaine. Le site Blablacar explique avoir vu son nombre de réservations doubler mardi après-midi par rapport à la semaine dernière. Mais 300.000 places sont toujours proposés pour ce week-end selon le site. Cette solution a l'avantage d'être moins coûteuse : comptez par exemple une cinquantaine d'euro pour un Paris-Rennes. Mais attention, la plupart des trajets restants pour le 23 et le 24 partent très tôt le matin.

Le car

Blablacar a également prévu de doubler ses trajets en bus entre Paris et Strasbourg, Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes les 23 et 24 décembre. Là aussi, il faut se dépêcher car le nombre de réservation a triplé cette semaine sur l'application. Chez Flixbus 40% des voyages seraient déjà complet, mais l'entreprise affirme que des places sont toujours disponibles pour se rendre partout en France. Le trajet sera forcément plus long qu'en train : six heures de trajet environ pour aller à Lyon pour la somme de 100 euros. Pour certaines destinations comme Bordeaux, il ne reste que des trajets de nuits.

L'avion

Vous y avez certainement déjà pensé, l'avion est le moyen de transport où il reste le plus de places ce week-end. Selon le comparateur de vol Liligo, le nombre de recherche de billet sur son site a triplé cette semaine. "Une situation inédite", selon le porte-parole de la plateforme qui s'attend à voir les prix des billets continuer de monter dans les prochains jours. Car prendre l'avion a un prix : comptez par exemple 480 euros pour un vol direct entre Paris et Marseille, ou 300 euros pour aller à Toulouse.