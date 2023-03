Grève sur le réseau TAO à Orléans : service très légèrement perturbé ce samedi 1er avril

L'appel à la grève lancé par l'ensemble des syndicats de Kéolis , le gestionnaire du réseau de transports publics de la métropole d'Orléans, est peu suivi depuis le début du mouvement social. Selon la direction de Kéolis, 75 salariés (sur 750 collaborateurs) se sont déclarés grévistes ce vendredi 31 mars. Ils seront moitié moins (38) pour la journée du samedi 1er avril. Résultat : 97% de l'offre sera assurée selon Kéolis, dont les renforts de trams et les 6 lignes de bus mises en place spécifiquement pour la desserte de l'Arena CO'Met qui accueillera samedi soir son tout premier match de l'OLB .

Le détail des courses supprimées ce samedi 1er avril :

Tram A : 4 courses de supprimées entre 11h et 14h et 4 courses supprimées entre 17h et 19h.

: 4 courses de supprimées entre 11h et 14h et 4 courses supprimées entre 17h et 19h. Tram B : 4 courses de supprimées entre 12h et 14h.

: 4 courses de supprimées entre 12h et 14h. Ligne 1 : départs supprimés de Limère : 10h37, 15h55, 20h02 et 21h15. Départs supprimés de Cap Saran : 11h56, 14h34, 18h34, 19h34 et 22h37.

: départs supprimés de Limère : 10h37, 15h55, 20h02 et 21h15. Départs supprimés de Cap Saran : 11h56, 14h34, 18h34, 19h34 et 22h37. Ligne 2 : départs supprimés de Sainte Marie : 12h45, 17h16, 19h18. Départs supprimés de G. Eiffel : 18h16 et 18h43.

: départs supprimés de Sainte Marie : 12h45, 17h16, 19h18. Départs supprimés de G. Eiffel : 18h16 et 18h43. Ligne 3 : départs supprimés de Belneuf : 18h25 et 19h19. Départ supprimé de Gourville : 20h16.

Un test grandeur nature pour Co'met ce samedi

Pour TAO comme pour la métropole d'Orléans, l'enjeu est important puisque ce samedi marque un tournant dans la montée en régime de Co'Met : outre le match de basket de l'OLB, il y aura simultanément le spectacle de l'imitatrice Véronic Dicaire au Zénith et la fin de la Foire Expo au Parc des expositions. "On a l'habitude de dire qu'on n'a pas deux fois la chance de faire bonne impression, philosophe Romain Roy, vice-président de la métropole en charge des transports. Mais nous sommes confiants, et on espère convaincre." L'élu souhaite ainsi que le public prenne peu à peu le réflexe d'emprunter les transports en commun pour venir à Co'met : "On vise 25% de part modale, ce qui est énorme puisqu'actuellement 12% des habitants de la métropole prennent le tram ou le bus tous les jours."

Pour atteindre cet objectif, TAO a prévu des rames supplémentaires, qui sont pré-positionnées en station Zénith, permettant un cadencement rapide : "Un tram toutes les 5 minutes à la fin du match de l'OLB, promet Antoine Lequeux, le directeur de Keolis Orléans, qui gère le réseau TAO. A cela s'ajouteront 6 bus navettes qui desserviront les 22 communes de la métropole. Venir et repartir en transport en commun, c'est l'assurance de rentrer chez soi sans bouchon !" Et bientôt, l'OLB proposera un billet incluant l'entrée à l'Aréna et l'aller-retour avec le réseau TAO.