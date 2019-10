Grève surprise à la SNCF : pas de train sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg

Pas de train entre Caen et Paris ce vendredi matin

Caen, France

Un mouvement inopiné qui n'avait pas été annoncé indique la direction régionale de la SNCF . A l'origine de ce mouvement initié sans préavis par la CGT un accident sur un passage à niveau dans les Ardennes la CGT a demandé à ses adhérents de faire valoir leur droit de retrait Sud Rail a décidé à son tour de suivre le mouvement et réclame dans un communiqué un contrôleur par train sur tout le territoire.

Pas de train à destination de Paris

Conséquences en Normandie : un trafic ce vendredi matin très fortement perturbé. Des trains TER annulés , pas de train sur le Paris-Caen-Cherbourg. Difficile d'y voir clair , la SNCF elle même n'est pas en mesure en ce début de matinée de savoir quels trains seront ou non impactés au cours de la journée. Elle dit "gérer au cas par cas , minute après minute" . la SNCF n'a aucune visibilité sur le trafic à court terme , rien non plus pour la soirée , avec un point d'interrogation puisque ce sont les départs en vacances .

D'autres moyens de transports

Dans ces conditions , il est , impossible d'avoir des prévisions fiables , y compris sur internet ou sur les applications mobiles . La SNCF demande aux voyageurs de se reporter vers d'autres moyens de transports.