Transports en commun : aucun tramway et peu de bus vendredi 6 décembre à Clermont-Ferrand

Un vendredi noir est annoncé par la société T2C, réseau des transports en commun de l'agglomération clermontoise. Il n'y aura aucun tramway en circulation. Les lignes B et C seront également vides de bus. Les prévisions SNCF ne sont guère plus optimistes.