Grève à TBM : nouvelle journée noire à prévoir dans les transports à Bordeaux ce vendredi 16 décembre

Prendre son mal en patience, marcher, prendre une trottinette ou poser une RTT, ce sera peut-être l'alternative ce vendredi 16 décembre pour les usagers des tramways et bus de la Métropole de Bordeaux. Le personnel de TBM (administration, mécanicien, conducteurs…) prévoit une nouvelle journée de mobilisation pour obtenir des hausses de salaires, dix jours après celle du 8 décembre.

ⓘ Publicité

Le détail des perturbations

28 lignes de bus ne fonctionneront pas et les arrêts seront peu desservis. Le réseau sera accessible seulement de 6h à 21h. La fréquence des trams sur les lignes A, B, C sera de 20 minutes et 40 sur certaines branches. Le tram D ne circulera pas.

Les 28 lignes de bus supprimées vendredi 16 décembre

Lianes : 2, 4, 5, 8,11,12 et 15

Lignes : 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 64, 67, 87

Corols : 31, 33, 34, 35, 37, 39

Citéis : 40, 41, 42, 45, 72

Les Lignes de nuit : TBNight 50, 51, 52, 54, 55, 57