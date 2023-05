Grève Tisséo à Toulouse : derniers métros à 19h15 ce mercredi

Ce mercredi 31 mai sera encore un jour compliqué pour les usagers des transports en commun à Toulouse, avec une quatrième séquence de grève en un mois et demi. Il faudra être patient si vous avez l'habitude de prendre le tramway. Entre 6h du matin et 16h, comptez un tram tous les quarts d'heure entre Palais de Justice et Ancely. Pour aller au Meett, où se tient d'ailleurs un salon professionnel sur les mobilités , il n'y aura qu'un tram toutes les demi-heures entre Ancely et le Meett d'Aussonne.

ⓘ Publicité

Pour se rendre à l'aéroport, il est conseillé de trouver un autre moyen de locomotion puisqu'il faudra patienter 45 minutes entre chaque rame d'Ancely à Toulouse-Blagnac.

Attention à partir de 16h, il n'y aura plus de T2 pour aller à l'aéroport. Et en fin de journée, le T1 ne circulera qu'entre le Meett et les Arènes, pour permettre justement aux participants du salon de redescendre en ville.

Fin des métros à 19h15

Pour les métros, qui s'arrêtent à 21h ce mardi 30 mai, ce sera encore plus tôt mercredi : fin du service à 19h15 sur les deux lignes A et B.

La fréquence des trams sera perturbée.

Une vingtaine de ligne de bus en rade

Si la majorité des bus et l**'intégralité des Linéo circuleront** en journée, leur fréquence sera logiquement impactée. En revanche, environ 25 lignes ne seront pas opérationnelles ce mercredi :

la 15 Jeanne d'Arc / Etats Unis Fondeyre

la 18 Basso Cambo / Lycée Rive Gauche

la 20 Balma-Gramont / mairie de Beaupuy

la 21 Basso-Cambo / Colomiers Airbus

la 29 Grand-Rond / Collège d'Aucamvile

la 33 Argoulets / Gratentour

la 36 Borderouge / la Roseraie

la 39 Jeanne d'Arc / Amouroux

la 40 Borderouge / L'Union

la 41 Borderouge / Chaussas

la 42 Borderouge / Clinique de l'Union

la 43 Argoulets/ Clinique de l'Union

la 46 Basso-Cambo / Pelletier Purpan

la 48 Basso-Cambo / Lycée de Tournefeuille

la 50 Basso Cambo / Portet H. Boucher

la 56 Université Paul Sabatier / Auzeville Eglise

la 63 Tournefeuille Lycée / Compans - Caffarelli

la 66 Pelletier Purpan / Grand Rond

la 67 Arènes / Plaisance Monestié

la 68 Balma-Gramont / Castelmaurou Mairie

la 76 Argoulets / Lapeyrouse

la 81 Université Paul Sabatier / Castanet-Tolosan

la 83 Balma-Gramont / Saint-Orens Lycée

la 84 Balma-Gramont / Fonsegrives Collège

la 87 Cité Scolaire Rive Gauche / Frouzins Complexe Sportif

La ligne de téléphérique Téléo fonctionnera normalement.