Grève Tisséo, syndicats au tribunal : "aucune direction ne réprime autant ses propres agents" pour Marc Péré

Une nouvelle grève dans les transports toulousains ce lundi 18 septembre 2023. Les quatre syndicats de Tisséo (Sud, FNCR, CGT et CFDT) se mobilisent une nouvelle fois dans leur bataille pour des salaires à la hauteur de l'inflation. Car ce lundi, leurs représentant sont attendus au tribunal. La direction de Tisséo a assigné l’intersyndicale en justice pour "exercice abusif du droit de grève et blocages illicites". Marc Péré, maire de l'Union et membre du groupe d'opposition AMC à la Métropole aux côtés d'élus insoumis, est l'invité du quart d'heure toulousain.

ⓘ Publicité

Le financement de la ligne C du métro, une "pression folle"

Le maire divers gauche de l'Union estime qu'il y a eu un "retour sur la parole donnée" de la part de Tisséo, au sens où une clause de sauvegarde prévoit que les salaires soient indexés sur l'inflation, ce que la régie des transports n'a pas accordé cette année, vue l'inflation record. Marc Péré conteste également l'assignation en justice : "c'est inexact que els syndicats bloquent la sortie des bus aux dépôts, j'étais présent, je n'ai pas vu de blocage. Ce n''est pas digne d'assigner des syndicats en France".

"C'est le financement de la troisième ligne de métro qui est derrière tout ça, il manque 600 millions d'euros, il y a une pression folle sur Tisséo. Ce n'est pas aux agents de faire les frais de cette politique", déplore l'ancien édile communiste. "Nulle part en France on voit des collectivités qui assignent leurs propres agents devant la justice".

Tisséo réclame 45.000 euros à chacun des quatre syndicats.