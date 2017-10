Grève transports : "bien sûr qu'il y aura d'autres mouvements" si rien ne change dit FO à Bordeaux

La grève nationale dans les transports urbains ralentit beaucoup le trafic ce vendredi dans la métropole bordelaise. Au moins 40% du personnel du réseau TBM est en grève. Le syndicat Force ouvrière assure qu'il y aura d'autres mouvements si les négociations avec le patronat n'aboutissent pas.

Les vacances de la Toussaint 2017 démarrent pas une grève dans les transports en commun urbains. Un mouvement de grève national est organisé ce vendredi 20 octobre par six syndicats. Dans la métropole bordelaise le mouvement est bien suivi sur le réseau TBM et le syndicat Force ouvrière assure qu'il y aura d'autres mouvements si les salariés n'obtiennent pas gain de cause après du patronat.

FO envisage déjà une nouvelle grève

"Depuis deux ans nous négocions avec l'UTP (Union des Transports Publics) mais rien n'avance" explique sur France Bleu Gironde ce vendredi matin Jean-Luc Doucereux le secrétaire Force ouvrière à la TBM, le réseau de bus dans la métropole bordelaise. Le syndicaliste explique les revendications " rien avance sur les salaires, sur la mise en place d'un accord de fin de carrière et nos conditions de travail se dégradent".

Nous souhaitons un mouvement de grève national de tous les corps de métiers pour qu'on puisse arriver à se faire entendre — Jean-Luc Doucereux, FO

Ainsi, le syndicat Force ouvrière, majoritaire à la TBM n'exclut pas de déposer un nouveau préavis de grève dans les prochaines semaines " si nous n'avons pas une nouvelle rencontre avec les instances nationales de l'UTP bien sûr qu'il y aura la mise en place d'autres mouvements, nous souhaitons qu'il y ait un mouvement de grève national mais au niveau de tous les corps de métiers pour qu'en on puisse arriver à se faire entendre".

EXPLICATIONS I Jean-Luc Doucereux de FO explique les raisons de la grève Copier

Des perturbations toutes la journée

Le réseau TBM est perturbé toute la journée. Les trois lignes de tramway (A,B,C) circulent mais les fréquences sont rallongées. Comptez minimum 7-8 minutes d'attente entre chaque tramway. Par ailleurs une vingtaine de lignes de bus ne circulent pas aujourd'hui.

►► Les prévisions du trafic TBM

Le service minimum mis en place par la TBM s'arrêtera à 20h30 ce vendredi donc pas de tramway notamment après cette heure pour vous rendre en gare Bordeaux Saint-Jean.