Pas de tramway samedi à Brest, mais des navettes de remplacement

Le trafic sera à nouveau très perturbé samedi 27 novembre sur le réseau de transport de Brest Métropole. Les salariés de Bibus sont appelés à la grève pour la troisième fois depuis mi-octobre, pour exiger de meilleures conditions de travail. Mais la fin du conflit ne semble plus très loin.

Alors que le marché de Noël débute ce samedi à Brest, il faudra encore se passer des transports en commun. 89% des conducteurs de Bibus seront en grève, ainsi que 99% des agents de maintenance. Comme le 15 octobre et le 15 novembre, il n'y aura aucun tramway en circulation toute la journée. Mais cette fois, un service de remplacement fonctionnera de 8h à 20h entre les stations Porte de Plouzané et Menez Paul (un bus toutes les 20 minutes environ). La plupart des lignes de bus régulières ne seront pas assurées.

Des avancées, mais un point de blocage

A l'origine du mouvement, le délégué CFDT Luc Daniel est bien conscient des conséquences : "On sait très bien que trois jours de grève, c'est compliqué pour les usagers. Mais leurs conditions de transport sont nos conditions de travail. On ne veut pas se les mettre à dos, au contraire on travaille pour eux !"

S'il y a eu des avancées dans le bras de fer avec RATP Dev, comme des embauches promises à la maintenance, la CFDT réclame aussi des effectifs supplémentaires à la conduite. Mais le principal point de blocage demeure les horaires des bus, souvent intenables aux heures de pointe, à cause des embouteillages. Le principal syndicat de Bibus souhaiterait "un regraphicage complet, c'est-à-dire une remise à plat des temps de parcours et des horaires aux arrêts, de façon à avoir un réseau de qualité".

La direction prête à ajuster certains horaires

Le directeur général de Bibus, Paul Gardey de Soos, envisage des ajustements dès le mois de janvier sur les lignes problématiques (surtout la 2, mais aussi les 4, 15 et 16). Certains horaires seront donc modifiés, reste à savoir dans quelle mesure.

La direction fera de nouvelles propositions aux représentants syndicaux ce samedi lors d'une réunion à 9h. Si elles sont jugées suffisantes, les grévistes -réunis en assemblée générale à 11h30, pourraient décider de mettre fin au mouvement. Le préavis de grève illimitée court pour l'instant jusqu'au 15 janvier 2022.