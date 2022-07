Grève: un vol sur cinq annulé samedi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Un vol sur cinq annulé ce samedi 2 juillet au matin au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle : pour le premier week-end de départs en vacances, la grève dans les aéroports parisiens s'amplifie. "En l'absence de résolution du conflit, il est demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols "entre 7 heures et 14 heures à hauteur de 20%" au départ et à l'arrivée du premier aéroport français, a précisé la direction générale de l'aviation civile.

Ce vendredi matin, elle avait déjà demandé aux compagnies d'annuler préventivement 17% des vols en partance ou arrivant à Roissy-Charles de Gaulle, en raison d'un mouvement de grève des pompiers qui a contraint à la fermeture des pistes, ensuite rejoints par d'autres salariés d'Aéroports de Paris (ADP) et de sous-traitants dans le cadre d'un mouvement intersyndical et interprofessionnel, dont le préavis court tout le week-end.

D'autres grèves à venir

Selon la CGT, la grève va durer tout le week-end, conformément au préavis en cours. Le syndicat a d'ores et déjà appelé à un nouveau week-end de mobilisation le week-end du 9 et 10 juillet, soit au début des vacances scolaires d'été. "Les mouvements de grève vont se répéter, c'est certain, avait prévenu dès vendredi Christelle Auster, la présidente du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), sur franceinfo. On a une direction qui envoie des courriers de menaces en expliquant que cela ne sert à rien de faire grève et que, de toute façon, nous n'obtiendrons rien. Et comme cette situation est inacceptable et que nous entendons améliorer les conditions de travail des salariés, nous allons continuer les grèves tout l'été s'il le faut", a-t-elle mis en garde.