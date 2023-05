Grèves à la SNCF : les usagers du RER et Transilien seront remboursés entre 10 et 91 euros

Les usagers des lignes de RER et de trains de banlieue vont être dédommagés pour les grèves du début de l'année à la SNCF, annonce Ile-de-France Mobilités (IDFM) ce jeudi soir. Conformément au contrat avec la SNCF qui prévoit un remboursement lorsque le service minimum n'est pas assuré, "les usagers ont le droit de bénéficier d'un dédommagement", rappelle dans un communiqué l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France.

Une plateforme dédiée sera lancée en juillet. Les usagers de la quasi-totalité des lignes de RER et Transilien sont concernées à l'exception des RER A et B. Ils recevront entre 10 et 91,30€ selon les branches concernées. Depuis le début de l'année, 29 branches de RER et Transilien ont vu, sur au moins une journée, un service inférieur à 33% (le service minimum prévu dans le contrat) et certaines ont eu plus de 20 jours de service inférieure à 33%, précise IDFM.

Plus de 2 millions d'usagers concernés

En conséquence, un remboursement minimum de 10€ sera appliqué pour les abonnés Navigo mensuels ou annuels ayant emprunté les lignes de la SNCF en Ile-de-France impactés par la grève pendant 1, 2 ou 3 jours.

Pour les abonnés Navigo mensuels ou annuels ayant été impactés plus de 4 jours, un dédommagement de 10€ euros supplémentaires a été décidé pour compenser la pénibilité subie par les voyageurs lors de cette période.

Pour les Franciliens abonnés au Navigo mensuel ou annuel qui ont été impactés de plus de 4 jours, le dédommagement sera compris entre 21,20€ et 91,30€, en fonction des branches.

Au total, plus de 2 millions d’usagers abonnés devraient être éligibles à un remboursement, précise IDFM. Pour être éligibles, il faut avoir un Navigo annuel, mensuel, senior ou imagine R étudiant et scolaire. Ces forfaits doivent être valides sur au moins un mois de grève (entre janvier et avril) des branches concernées.

Voici dans le détail le remboursement prévu ligne par ligne.