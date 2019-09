Grèves : perturbations dans les bus et les tramways strasbourgeois

Strasbourg, France

La CGT, Solidaires, la FSU, l'Unef et l'UNL appellent à une mobilisation nationale ce mardi contre la réforme des retraites. Un mouvement qui entraîne des perturbations à la SNCF mais aussi sur le réseau de la CTS, le réseau de transport de Strasbourg et de son agglomération, sur la circulation des tramways et des bus.

La ligne F du tramway ne circulera pas

Les tramways ne rouleront ainsi qu'entre 6h et 20h avec des retards sur chaque ligne : Les lignes A et D circuleront toutes les 10 à 15 minutes environ. La ligne D desservira la ville de Kehl toutes les 20 à 30 minutes. les lignes B et C circuleront toutes les 8 à 10 minutes environ. La ligne E circulera toutes les 20 minutes et la F ne circulera pas toute la journée.

Retards sur de nombreuses lignes de bus

Perturbations également sur le réseau de bus . Les lignes 10, 15 et 29 ne circuleront pas et des retards sont à prévoir sur la plupart des autres lignes.

A noter qu'il n'y aura pas de perturbations sur le réseau Soléa de Mulhouse ni sur le réseau de bus de Colmar.