Gros bouchon sur l'A6 dans le sud de la Bourgogne suite à un accident

La société d'autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) déconseille d'emprunter l'A6 en direction de Lyon dans le secteur de Mâcon jusqu'en fin de journée. Un accident survenu dans la nuit de mardi à mercredi à hauteur de la sortie Mâcon Sud perturbe fortement le trafic.

L'accident impliquant deux poids lourds et une fourgonnette s'est produit vers 1H du matin dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de l'échangeur n°29 dans le sens Paris Lyon. Le conducteur d'un poids lourd a été blessé et évacué vers le centre hospitalier de Mâcon. Les pompiers ont du le désincarcéré ce qui a nécessité la coupure totale de la circulation pendant une demi heure au cours de la nuit. La conséquence a été rapide sur le trafic routier. On a compté jusqu'à 4 km de bouchon avant qu'une voie ne soit rouverte. Restait à dégager les véhicules accidentés. L'opération s'avère beaucoup plus longue et attendant les bouchons continuent dans ce secteur. APPR conseille d'ailleurs d'éviter Mâcon Sud jusqu'à 18H et conseille de préférer l'A39 depuis Dijon ou l'A40-A42 depuis Mâcon.