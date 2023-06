Gros bouchon sur l'A7 à cause d'un accident impliquant un car, 17 personnes légèrement blessées

L'accident s'est produit un peu après midi dans le sens Marseille-Lyon. Un bus a percuté l'arrière d'un camion. Peu de dégâts mais comme le car transportait des personnes âgées, plusieurs d'entre elles vont être transportées à l'hôpital pour des examens de contrôle. 17 personnes ont été prises en charge. Par ailleurs, les autres voyageurs doivent être transférés dans un car de substitution.

Sortie conseillée à Montélimar-Nord

L'autoroute n'est pas coupée. Mais avec les secours présents sur place, on ne passe que sur deux voies à la hauteur de l'accident et cela génère un gros bouchon qui s'étire sur 22 kilomètres au pointage de 14h30, depuis Saulce jusqu'à Valence. La sortie de l'A7 est conseillée à Montélimar-Nord et l'entrée déconseillée en direction de Lyon. Vinci autoroutes annonce un temps de parcours rallongé d'une heure environ dans le sens Sud-Nord. La circulation est dense mais normale dans l'autre sens de circulation, en Nord-Sud.