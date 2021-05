Gros bouchons sur l'autoroute A7 : journée rouge dans la Vallée du Rhône

On avait presque oublié à quoi ressemblaient les gros week-ends de pont sur l'autoroute A7 ! Ce jeudi 13 mai, jour de l'Ascension, ça bouchonne dans la Vallée du Rhône et sur le contournement de Valence.

A la mi-journée, on comptait près de 50 km de ralentissements entre Saint-Rambert-d'Albon et Etoile-sur-Rhône. Une circulation pare-choc contre pare-choc. Plus au sud, les difficultés ont commencé vers midi, au niveau de Loriol et de Montélimar. Ce jeudi midi, il fallait trois heures au lieu de 1h35 pour aller de Lyon à Orange sur l'A7.

