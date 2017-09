Gros chantier de réaménagement de l'aéroport de Biarritz Pays Basque

L'aéroport de Biarritz Pays Basque en chantier. Les travaux, commencés en juillet dernier, s'achèveront en mars...2019 ! Le montant de cette opération est énorme : 43 millions d'euros, pour transformer complètement le site.

En fait, ces travaux marquent le début d'une énorme campagne d'investissement programmée jusqu'en 2025. Le financement atteint les 43 millions d'euros. Cette campagne est destinée à améliorer l'accueil de l'aéroport, pour les automobiliste, les bus et les voyageurs.

Les abords de l'aéroport transformés

Les travaux portent d'abord sur les parcs de stationnement destinés aux automobiles. D'une capacité de 1100 places aujourd'hui on atteindra les 1500 d'ici 2019. L'idée du projet est de faciliter la circulation des voitures et accroitre la sécurité des piétons. Parallèlement, une gare routière est en cours de construction à l'ouest de l'aérogare. Elle sera destinée à la réception des autobus de l’agglomération mais aussi celle des cars touristiques et des bus vers l'Espagne. Les taxis, eux, seront déplacés de l'autre coté du bâtiment, à l'est, avec possibilité de déchargement rapide et abrité.

Une campagne de 18 mois

Autre nouveauté, la création d'un parc 2 roues abrité. Un kiosque de restauration sera construit sur une esplanade piétonnière devant l'aérogare. A ces travaux s'ajouteront un agrandissement des salles d'embarquement de voyageurs à l’intérieur de l'aéroport durant l'hiver 2018-2019. Travaux aussi près du terminal d'aviation d'affaires pour accueillir de nouvelles sociétés et services début 2018.

La piste des avions fermée pendant un mois

Enfin la piste d’atterrissage et d'envol des avions sera totalement rénovée au point que l'aéroport sera fermé durant un mois en février 2019. Des négociations sont en cours avec les compagnies aériennes. Les parkings des avions seront aussi refaits (fin des travaux en mars 2018).

Entretien avec le directeur de l'aéroport, Didier Riché

L'an dernier 1 135 000 passagers sont passés par l'aéroport de Biarritz Pays Basque. Après l'été 2017 on dépasse déjà les 800 000 voyageurs. "Si la tendance se confirme, nous atteindrons les 1 180 000 passagers en fin d'année.