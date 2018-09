Paris, Île-de-France, France

Gros retard pour le prolongement de la ligne 12 dont le nouveau terminus doit être Mairie d'Aubervilliers. Les travaux auraient dû être terminés fin 2019. Ce ne sera pas le cas. Le retard prévu est de deux ans et la nouvelle date de mise en service est désormais décembre 2021.

Ce retard avait déjà été annoncé sans indication sur sa durée précise. Les habitants d'Aubervilliers avaient manifesté leur mécontentement en avril 2018.

Des travaux plus compliqués que prévu

Pour le prolongement d'1,5 kilomètre de la ligne 12 qui comprend la création de deux nouvelles stations (Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers futur terminus de la ligne), le planning ne pourra donc pas être respecté. La RATP parle "de nombreuses difficultés techniques rencontrées sur ce chantier" pour expliquer ce retard.

Dans un communiqué, la RATP précise que "le changement des méthodes constructives" qui a provoqué un arrêt des terrassements sur le chantier et "le rephasage des travaux" sont à l'origine du retard.

Une congélation de l'eau dans le sol est nécessaire

La RATP précise que les travaux ont lieu sous terre, dans un milieu urbain dense. Il faut donc utiliser des méthodes particulières de travaux de génie civil. Le sol est un gruyère et il faut renforcer la stabilité et l'imperméabilité du terrain pendant que les futures stations sont creusées.

Pour mener à bien ces travaux, il faut mettre en place un dispositif complexe de congélation des sols. L'eau présente dans le terrain est congelée pour permettre d'étanchéifier et stabiliser le sol gorgé d'eau pendant les travaux de creusement. Au total, 1,2 kilomètres de tube de congélation ont été insérés jusqu'à 40 mètres de profondeur via des forages. Cela a permis de faire la connexion entre le tunnel et la station Aimé Césaire.

Mais si cette méthode a fonctionné pour ce chantier, elle n'était pas utilisable pour la station Mairie d'Aubervilliers. Des tests ont montré qu'il fallait ponctuellement utiliser de l'azote liquide pour que les travaux aient lieu en toute sécurité. Ces tests ont été faits pendant l'été 2018 après un an d'arrêt du chantier.