Gros succès en vue pour l'opération trains à 1 euro en Occitanie. Pour ce premier week-end du 3 et 4 décembre, plus de 20 600 billets ont déjà été achetés. Cela représente deux fois plus de billets que pour le même week-end en 2021.

Après le succès des opérations similaires au mois d’octobre, qui auront attiré plus de 250 000 personnes sur deux week-ends, la Région a décidé d’étendre la mesure aux premiers week-ends de chaque mois.

Afin de répondre à l’affluence attendue durant ce week-end, la SNCF renforcera la composition des trains pour augmenter le nombre de places disponibles.

