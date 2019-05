Gros travaux sur la route entre Migné-Auxances et Neuville de Poitou, route barrée la nuit dans les deux sens

Dans la Vienne, le département réalise de très gros travaux en ce moment sur la route Poitiers-Neuville de Poitou. La départementale 347 étant un axe très emprunté, le chantier se tient de nuit, de 20h à 6h, et sur route barrée. Ca va durer jusqu'à ce mercredi. Des déviations sont en place.

Neuville-de-Poitou, France

Dans la Vienne, la route sera encore barrée ce mardi soir entre Migné-Auxances (rocade ouest de Poitiers) et la Cour d'Hénon, à Neuville de Poitou. Le département de la Vienne doit renouveler la couche de roulement sur la chaussée. Un gros chantier de 170.000 euros. Et vu, le nombre de véhicules qui passe chaque jour sur la RD347, les travaux ont lieu la nuit, de 20h à 6h le lendemain matin. Le chantier a démarré ce lundi 27 mai et doit se poursuivre jusqu'à ce mercredi 29 mai, au petit matin.

Route barrée de nuit

Pendant le chantier, la route est complètement barrée entre le rond-point de de Migné-Auxances, lorsqu'on sort de la rocade ouest de Poitiers, et le rond-point de l'huilerie de Neuville (entre le giratoire RD 347/RN 147 et le giratoire RD 347/ rue Robert Schuman).

Un axe très emprunté

Des déviations via la D757, la route Migné-Avanton puis la départementale 62 vers Neuville de Poitou sont mises en place, dans les deux sens de circulation. Il faut savoir que la RD347 (l'axe Poitiers-Neuville) est un axe très emprunté : 14 200 véhicules par jour, dont 1.300 Poids-lourds.