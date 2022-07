Grosse baisse des tarifs des transports en commun dans le Grand Avignon

Le prix des abonnements de bus et tram va baisser dans le Grand Avignon. À l'année, les tarifs sont divisés par deux. Par exemple, ce sera 100 euros par an pour les jeunes et les seniors pour des voyages illimités. La collectivité veut défendre le pouvoir d'achat des voyageurs.

Si vous prenez le bus ou le tram dans le Grand Avignon, vous allez faire des économies. À partir du vendredi 8 juillet, les tarifs des abonnements et des cartes 10 trajets vont baisser. L'agglomération explique ce choix par la défense du pouvoir d'achat et le besoin de plus de simplicité. Il ne s'agit pas de petites baisses puisque certains abonnements voient leur prix être divisé par deux.

Les abonnements annuels moitié moins chers qu'avant

Si vous êtes un voyageur occasionnel du réseau Orizo, la carte de 10 voyages passe à 10 euros au lieu de 12,50 soit un euro le trajet. En revanche, le ticket à l'unité reste au même prix. C'est lorsqu'on a un abonnement que cela devient vraiment intéressant. L'abonnement jeune est élargi : on peut en profiter jusqu'à 26 ans et non plus 16. C'est 100 euros l'année de transport illimité pour les jeunes donc, mais aussi pour les seniors de plus de 65 ans. C'était le double jusqu'à présent.

Pour les autres, de 26 à 65 ans, c'est 200 euros, pour des voyages illimités également. Là aussi, c'est deux fois moins cher qu'avant. Autre changement, la baladine qui circule intramuros devient gratuite. C'est même tous les transports qui sont gratuits pour les bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire), c'est à dire l'ancienne CMU.

L'idée du Grand Avignon, c'est de fidéliser les voyageurs et de proposer des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants. Cette baisse des tarifs permet aussi d'inciter à prendre les transports en commun et à laisser les voitures au garage. Un début de réponse à l'urgence climatique.