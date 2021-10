Grosse mobilisation des vendeurs de la SNCF pour défendre les guichets dans la Loire

La plupart des guichets de la SNCF sont fermés ce vendredi 1er octobre dans la Loire. Il s'agit d'un mouvement de grève à l'appel de la CGT pour dénoncer des suppressions de postes et des points de vente de moins en moins ouverts.

Les guichets de la SNCF sont restés fermés en gare de Saint-Étienne Châteaucreux, de Saint-Chamond, de Rive-de-Gier, de Firminy, de Montbrison et de Veauche ce vendredi 1er octobre en raison d'un mouvement de grève relativement très suivi pour dénoncer des suppressions de postes continues.

Les vendeurs sont environ une soixantaine dans la Loire selon la CGT, contre une centaine au début des années 2010. De nouvelles suppressions de postes seraient encore intervenues en février tandis qu'aucune garantie n'est apportée quant au maintien des effectifs pour l'année prochaine.

Des guichets fermés ou de moins en moins ouverts

Conséquences en gare : la disparition des guichets à Carnot, au Clapier, à Balbigny, Montrond-les-Bains. Ou leur fermeture les après-midis comme à Veauche ou Montbrison. Ou encore des amplitudes horaires réduites par exemple à Firminy, Rive-de-Gier ou Saint-Chamond. Et le rideau baissé quand un agent est absent et ne peut pas être remplacé.

"Ça crée des inégalités de territoire. Certains usagers ne peuvent pas acheter de billets, parfois seulement pour monter dans un TER sur un automate, quand la machine n'est pas hors service. Le voyageurs se retrouvent livrer à eux-mêmes. À bord des trains, il n'est plus possible d'acheter un billet, c'est le contrôle et l'amende directement. La défenseure des Droits l'a dénoncé", souligne Stéphane Colin, secrétaire adjoint de la CGT cheminots en faisant référence à la défenseure des Droits qui a effectivement épinglé la SNCF sur ces points l'été dernier.

Tout cela joue sur les conditions de travail et de voyage, avec parfois "des files d'attente d'une demi heure par exemple à Saint-Chamond quand les réservations sur les TGV s'ajoutent aux trajets du quotidien, aux usagers des TER", témoignage Caroline qui officie depuis 10 ans au guichet de la gare de la deuxième ville du département.