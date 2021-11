Grosse opération escargot sur la rocade de Toulouse samedi contre le projet de ZFE, zone à faibles émissions

Le projet de ZFE, zone à faibles émissions de Toulouse, soulève des oppositions, pas forcément sur le principe mais sur son application. Un collectif appelle les automobilistes et les motards à défiler au ralenti ce samedi, sur la rocade. Les détails.

Un gros rassemblement est prévu ce samedi 6 novembre, sur la rocade de Toulouse, pour protester contre le ZFE, la zone à faibles émissions qui doit entrer en vigueur prochainement dans l'agglomération toulousaine. Un collectif constitué d'une vingtaine d'associations d'automobilistes et de motards de toute la région appelle à défiler, en opération escargot, à partir de 14h, depuis Sesquières, en passant par Ernest-Wallon, le fil d'Ariane, la rocade en Arc-en-ciel et la Cité de l'Espace.

La ZFE, c'est quoi déjà ?

Pour rappel, la ZFE toulousaine prévoit, pour améliorer la qualité de l'air, de bannir progressivement les véhicules les plus polluants dans un périmètre qui englobera Toulouse et une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, sur un périmètre de 72 km2.

La carte de la ZFE toulousaine - Toulouse Métropole - DR

L'interdiction de circuler et de stationner sera 24h/24h et 7j/7 et passera par les vignettes Crit'air, ces petits autocollants à mettre sur votre pare-brise (que vous pouvez commander pour un peu moins de 4 euros ici ).

Concrètement ne pourront plus circuler :

D'ici fin 2021 : les fourgons, les poids lourds qui sont vignette Crit'air 5 et non classés (poids lourds essence d'avant 2010, les poids lourds diesel avant 2006 )

: les fourgons, les poids lourds qui sont vignette Crit'air 5 et non classés (poids lourds essence d'avant 2010, les poids lourds diesel avant 2006 ) En 2022 : les utilitaires et les poids lourds Crit'air 4

les utilitaires et les poids lourds Crit'air 4 Dès 2023 : interdiction pour les voitures et les deux-roues Crit'air 4, 5 et non classés (les deux-roues d'avant 2005, les voitures diesel d'avant 2006, les voitures essence avant 97 et les poids lourds avant 2010 )

: interdiction pour les voitures et les deux-roues Crit'air 4, 5 et non classés (les deux-roues d'avant 2005, les voitures diesel d'avant 2006, les voitures essence avant 97 et les poids lourds avant 2010 ) Dès 2024 : motos et voitures interdites jusqu'au Crit'air 3 (donc seuls les véhicules Crit'air 1 et 2, ainsi que les électriques ou à hydrogène pourront circuler dans la ZFE)

En cas de non respect l'amende sera de 68 euros (135 pour les poids lourds). Selon les estimations de Toulouse Métropole, 47. 000 véhicules pourraient donc être interdits de circuler à partir du 1er janvier 2024.

Une ZFE "trop restrictive"

Le collectif n'est pas fondamentalement contre la ZFE mais la trouve trop restrictive. Selon eux, elle va creuser les inégalités car tout le monde ne peut pas changer de voiture, et les aides - jusqu'à 5.000 euros accordées par la Métropole- ne sont pas suffisantes. "On ne pourra plus aller aux urgences, au lycée, en visite à la cité de l'espace", disent ils dans un communiqué. Sans compter que les moyens alternatifs ne sont pas au point : "Trains en retard, manque de parking en périphérie"...

Même Paris n'est pas aussi sévère - Maurice Caubel, de la Fédération des motards en colère en Haute-Garonne

"C'est la ZFE la plus restrictive de France, même Paris n'est pas aussi sévère. La nuit par exemple vous pouvez rouler dans la capitale", détaille Maurice Caubel, représentant de la fédération française des motards en colère (FFMC) en Haute-Garonne.

Maurice Caubel de la FFMC, n'est pas contre la ZFE mais la trouve trop restrictive

"On met aussi en danger plein de garagistes par exemple, qui travaillent dans la ZFE ; sans oublier ceux qui travaillent de nuit, sans alternative à la voiture", explique Agnès Grillou, également de la FFMC.

Les propositions des opposants

Les opposants à cette ZFE font plusieurs propositions pour améliorer la ZFE sans qu'elle soit pénalisante :

Exclure de la ZFE les motos et les voitures de collection

Enlever la rocade A620 de la zone

Accorder des dérogations le week-end pour permettre une utilisation "loisirs" des véhicules polluants

Accorder des dérogations pour les utiliser de 19h à 7h, quand il n'y pas de transports en commun

Plus d'aide de la Métropole pour acheter un véhicule propre

Une ZFE retardée, mais pas abandonnée

Cette ZFE devait entrer en vigueur au printemps, puis en septembre, mais elle n'est toujours pas en vigueur, même si les panneaux sont installés. Alors que se passe-t-il ? C'est apparemment la loi Climat et Résilience, promulguée en août qui a compliqué les choses. La Métropole et la Préfecture ne savaient pas s'il fallait refaire une étude d'impact. Ça c'est la raison officielle, mais peut-être les élus craignent-ils aussi la colère des habitants de l'agglomération, qui voient déjà le prix de l'essence exploser. Sans oublier les gilets jaunes, qui s'étaient beaucoup fait entendre à Toulouse. En tout cas, la ZFE n'est pas du tout abandonnée, nous dit-on. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique a écrit à Jean-Luc Moudenc il y a quelques jours en lui assurant qu'un décret sécurisant la ZFE allait être publié de "manière imminente"; quand ce sera fait, et bien la ZFE sera effective.