Grosse pagaille dans les TER de Bourgogne-Franche-Comté ce samedi 29 octobre

Tout est parti d'un retard, en gare de Paris Bercy. Le TER reliant la capitale à la gare de Lyon Part Dieu est affiché à 15h33. Il aura finalement plus de 20 minutes de retard, résultat : le train est pris d'assaut et bondé en quelques minutes seulement. Plusieurs dizaines de voyageurs sont contraints de rester à quai et d'attendre le train suivant.

Des dizaines de voyageurs obligés d'attendre le TER suivant, faute de place © Radio France - Thomas Nougaillon

Sauf que la situation ne s'arrange pas. Le second TER est tout aussi bondé, obligeant certains passagers à s'installer par terre, ou à rester debout. Pour couronner le tout, le train s'arrêtera à Auxerre et n'ira pas jusqu'à Lyon. "Quand je suis arrivée à Bercy, mon train ne partait pas alors j'ai décidé de prendre le train qui allait à Laroche-Migennes, en espérant attraper un train là-bas pour Dijon. Mais là, on nous annonce 2h30 de retard… Le personnel de la SNCF essaie de nous rassurer en nous disant que au mieux, on dormira à Dijon. Je devais aller à un concert ce soir, à Dole… C'est quand même fou ces retards, on le sait pourtant que les trains seront bondés les week-end comme la Toussaint" confie Edith, rencontrée en gare de Laroche-Migennes.

Le TER au départ de Paris, direction Auxerre, est bondé © Radio France - Thomas Nougaillon

"On devait prendre le 15h33 à Paris Bercy et être de retour à Dijon pour 18h30. Résultat on a choisi de prendre le train suivant pour s'arrêter à Laroche Migennes. Prochain train 18h59 mais on sait déjà qu'il a 2 heures de retard. La grosse inconnue maintenant est de savoir si ce train sera bondé ou non", confie un voyageur. Les agents SNCF eux-mêmes encouragent les voyageurs à faire des réclamations auprès de la Région. "Nous, nous faisons remonter chaque incident mais il n'y a jamais rien qui change."

Le train au départ de Laroche-Migennes et à destination de Dijon a 2h30 de retard © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais alors, à qui la faute ? "Pas à la SNCF" explique une contrôleuse sur place, "la compagnie est désormais prestataire de services pour la région." D'autres agents de la SNCF, présents en gare de Paris Bercy et de Laroche-Migennes ne sont pas étonnés du phénomène. "C'est comme ça à chaque vacance scolaire et à chaque départ en week-end prolongé", soufflent-ils.

Beaucoup de retards de TER en ce week-end de la Toussaint © Radio France - Thomas Nougaillon

Et dans l'autre sens, de Lyon à Paris, il y a eu aussi des complications...